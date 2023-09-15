Освобождение Андреевки, разгром российского гарнизона: подробности от 3 ОШБр

11:50 15 сентября Киев, Украина

Защитники третьей штурмовой бригады доложили об успешной операции в Андреевке, где российский гарнизон был окружен и полностью разгромлен. Захват этого населенного пункта приобретает стратегическое значение для прорыва на правом фланге от Бахмута.

"Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка, разгромив 72-ю отдельную мотострелковую бригаду российских вооруженных сил!", - сообщили в сообщении.



В результате операции российский гарнизон в Андреевке был окружен, изолирован от основных сил и уничтожен. За два дня бригада противника сумела нейтрализовать начальника бригадной разведки, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады, включая офицеров, а также множество техники.



Несмотря на успешную операцию, бои продолжаются, и подразделения третьей штурмовой бригады укрепляют свои позиции. Подробности о численности противника и другие интересные детали операции будут предоставлены позже.



Защитники подчеркивают, что подразделения 72-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил уже несколько раз претерпели серьезные потери в столкновениях с третьей штурмовой бригадой.

"Сейчас, после восстановления и перегруппировки, враг понес полное поражение", - отметили в бригаде.