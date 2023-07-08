Остров Змеиный, 500-й день войны: Зеленский поблагодарил всех защитников Украины

Вчера, 8 июля, исполнился 500-й день кровавой полномасштабной войны с российской агрессией. Именно в этот день президент Украины Владимир Зеленский побывал на героическом острове Змеиный в Черном море.
Зеленский подчеркнул, что небольшой клочок суши посреди Черного моря – это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.
Напомним, за время войны страна-агрессор россия потеряла убитыми более 233 тысяч военнослужащих. Только за сутки 7 июля было уничтожено 630 россиян.
Ранее Зеленский оценил баланс потерь во время войны между Украиной и россией. Также он высказался по поводу количества погибших среди гражданских.
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