"Остановим войну": в Украине создали сайт с тезисами о российской агрессии для разных стран

В Украине создали сайт "Сделай пост - останови войну в Украине". Он содержит уже переведенные более чем на тридцати языках тезисы о ситуации в государстве, которые призывают распространять среди зарубежной аудитории – друзей, коллег, знакомых и т.д.
Об этом говорится в пресс-релизе.
Об этом говорится в пресс-релизе.
"Сделай пост - останови войну в Украине" создала команда студентов и выпускников Украинского католического университета вместе с волонтерами-креативщиками и зарубежными экспертами по коммуникациям.
Тезисы сформулированы с учетом исторического, культурного и общественно-политического контекста для каждой страны. Также сайт содержит ссылки на организации, куда можно послать деньги для помощи Украине.
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