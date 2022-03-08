"Остановим войну": в Украине создали сайт с тезисами о российской агрессии для разных стран

18:47 07 Март Киев, Украина





Об этом говорится в пресс-релизе. В Украине создали сайт "Сделай пост - останови войну в Украине". Он содержит уже переведенные более чем на тридцати языках тезисы о ситуации в государстве, которые призывают распространять среди зарубежной аудитории – друзей, коллег, знакомых и т.д.Об этом говорится в пресс-релизе.

“Этот ресурс создан, чтобы легко и быстро передавать за границу важнейшие месседжи о войне. Все они уже переведены на языки этих стран. Можете также использовать картинки из нашей галереи постеров. Надеемся, наш ресурс станет вам надежным помощником! Постим, репостим, распространяем, чтобы остановить войну!” – отмечено на сайте.

Тезисы сформулированы с учетом исторического, культурного и общественно-политического контекста для каждой страны. Также сайт содержит ссылки на организации, куда можно послать деньги для помощи Украине.