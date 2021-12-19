Остались на своих позициях: эксперты оценили саммит Путина и Байдена

12:07 09 Декабрь Киев, Украина

Переговоры прошли на фоне увеличения концентрации российских войск у украинских границ. Из официальных отчетов, которые обнародовали обе стороны виртуальных переговоров, следует, что Путин в очередной раз напомнил о своем требовании письменных гарантий о нерасширении НАТО. Байден же предостерег российского президента от вторжения в Украину, пригрозив невиданным ранее санкциями.

По мнению экспертов, обе стороны остались при своих позициях, поэтому победителей и проигравших пока нет.

"Никаких конкретных договоренностей нет, а их и не могло быть. Возможно, будут созданы рабочие группы, которые отладят отдельный канал переговоров. Но в принципиальных вопросах – расширение НАТО, российская агрессия, выполнение Минских договоренностей – здесь позиции США и России осталась прямо противоположными, как это видно из сообщений сторон переговоров. Важен сам факт переговоров и то, что стороны готовы обсуждать разногласия. Лучше, чтобы были переговоры, чем военное противостояние", – считает политолог Владимир Фесенко.

Исходя из официальных сообщений обеих сторон, они остались при своих интересах, то есть никто не пошел на уступки.

"Если честно, у меня были опасения, что демократы предложат стратегию умиротворения. К нашему счастью, этого не произошло. Главный вывод, который мы можем сделать – Россию в нашем регионе ставят в позицию так называемого цугцванга, когда каждый следующий шаг будет только усугублять ее положение. РФ сознательно или бессознательно вступает в фазу, похожую на ту, которая когда-то называлась «гонкой вооружений». Россия, имея ресурсную экономику, в этом соревновании обречена, и там это понимают. Поэтому вообще ситуация на будущее складывается для нас хорошо, ведь мы имеем единодушную поддержку цивилизованного мирового сообщества, и что самое главное, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений необходимость обеспечить Украину военной техникой", - сказал эксперт Сергей Грабовский .

При этом после переговоров появилась информация, что из согласованного проекта оборонного бюджета США были исключены некоторые предложения, направленные против РФ. В частности, убрали положения о введении санкций против «Северного потока-2», запрете приобретения лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, а также пункт о возможности санкций в отношении 35 граждан России.

"Есть принципиальный момент. В Сенате США еще до разговора президентов были относительно этих пунктов оговорки и они были исключены еще до начала переговоров. Было рискованно раздражать российскую сторону перед переговорами и усилить агрессивное поведение Путина. Сейчас, в отличие от предыдущих американских администраций, мы видим четкое предупреждение о санкциях и даже перечислено, какие именно санкции можно ожидать, в том числе и по «Северному потоку-2». То есть это тактика «кнута и пряника». То, что отказались вводить санкции именно сейчас – это пряник. Но одновременно показали и конкретное наказание, которое может быть в случае агрессии – это «кнут». Раньше такого не было. То есть, цена за агрессию может быть очень высокой, и это прагматическая тактика переговоров и тактика сдерживания агрессора", – отмечает Владимир Фесенко.

"Я бы не считал это уступкой России. Русскому истеблишменту дается сигнал, что ситуация может измениться, если он не будет соблюдать определенные правила. Это допустимый компромисс, ведь во время переговоров обычно не бывает стопроцентной победы или поражения для обеих сторон. Всегда дается возможность одной из сторон сохранить свое лицо", – говорит Сергей Грабовский.

Байден планирует поговорить о результатах переговоров с президентом Зеленским только сегодня. Хотя с лидерами ведущих европейских стран пообщался сразу после переговоров еще позавчера.

"В иерархии общения мы не на первых местах. И это не только сейчас. Разумеется, лидеры стран «Большой семерки» более весомы для США, чем Украина. Возможно, нам неприятно это слышно, но это факт, реальность. Гораздо важнее то, что разговор с госсекретарем США с нашим президентом состоялся накануне переговоров. По сути, это было согласование переговорных позиций, и во время переговоров позиция Украины была учтена американской стороной. Фактически, на этих переговорах США представляли не только свои, но и украинские интересы", – считает Владимир Фесенко.