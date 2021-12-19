Особый статус Донбасса продлен до конца 2022 года

17:24 02 Декабрь Киев, Украина

Депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия закона "Об особом статусе Донбасса" до конца 2022 года.

Документ в целом поддержал 317 народных депутатов. "Против" закона проголосовал 21 нардеп, в частности, от фракций "Батькивщина", "Голос" и двое внефракционных.



Закон продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы должны принять это решение для того, чтобы проходящий в трехсторонней контактной группе переговорный процесс... на уровне "нормандского формата" был продолжен", - заявил глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Он отметил, что этот закон является базой переговорного процесса для достижения мира на Донбассе, "чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена".