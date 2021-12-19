Особый статус Донбасса продлен до конца 2022 года

Депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия закона "Об особом статусе Донбасса" до конца 2022 года.
Документ в целом поддержал 317 народных депутатов. "Против" закона проголосовал 21 нардеп, в частности, от фракций "Батькивщина", "Голос" и двое внефракционных.
Закон продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Закон продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Он отметил, что этот закон является базой переговорного процесса для достижения мира на Донбассе, "чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена".
Суть закона
Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. 18 октября 2014 года он вступил в силу сроком три года.
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" .
Статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранными на внеочередных выборах.
В настоящей статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны. Они предусматривают вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантию свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности, представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. 18 октября 2014 года он вступил в силу сроком три года.
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" .
Статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранными на внеочередных выборах.
В настоящей статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны. Они предусматривают вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантию свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности, представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
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