Основным поставщиком компонентов для российских БПЛА является Китай – группа Ермака-Макфола

Международная рабочая группа по санкциям против россии, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) посол Майкл Макфол, установила, что подавляющее большинство необходимых компонентов к российским беспилотникам поступает из Китая. Группа предоставила рекомендации по усилению контроля над иностранными составляющими, которые рф использует в своих дронах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Отмечается, что было изучено 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российская армия на поле боя в Украине.
В частности, армия рф регулярно применяет три основных модели беспилотников: "Shahed-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". Вместе с тем, россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Отмечается, что было изучено 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российская армия на поле боя в Украине.
В частности, армия рф регулярно применяет три основных модели беспилотников: "Shahed-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". Вместе с тем, россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.
В то же время согласно отчету Международной рабочей группы многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор.
Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа россии к их продукции в обход экономических санкций.
В частности, предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы.
По мнению экспертов, необходимо более эффективное использование существующих институций и механизмов. В частности, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры по экспортному контролю, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег. В ОПУ подчеркнули, что применение методов борьбы с отмыванием денег к экспортному контролю ценно для выявления структур в третьих странах, которые важны для производства и экспорта военной продукции в россию, особенно если производство происходит за пределами коалиции, которая ввела санкции.
Международная рабочая группа по санкциям создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавляют руководитель ОПУ Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) посол Майкл Макфол. В состав группы входят международные и украинские эксперты, в том числе представители Киевской школы экономики.
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