Основным поставщиком компонентов для российских БПЛА является Китай – группа Ермака-Макфола

14:44 28 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



Отмечается, что было изучено 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российская армия на поле боя в Украине.



В частности, армия рф регулярно применяет три основных модели беспилотников: "Shahed-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". Вместе с тем, Международная рабочая группа по санкциям против россии, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) посол Майкл Макфол, установила, что подавляющее большинство необходимых компонентов к российским беспилотникам поступает из Китая. Группа предоставила рекомендации по усилению контроля над иностранными составляющими, которые рф использует в своих дронах.Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.Отмечается, что было изучено 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российская армия на поле боя в Украине.В частности, армия рф регулярно применяет три основных модели беспилотников: "Shahed-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10". Вместе с тем, россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

"Согласно исследованию Международной рабочей группы, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них проходят через Гонконг. На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно, также в дронах были обнаружены составляющие, производимые в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты", — говорится в сообщении.

В то же время согласно отчету Международной рабочей группы многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор.



Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа россии к их продукции в обход экономических санкций.

"рф чрезвычайно активно использует дроны для массированных атак на инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Украине, поэтому очень тревожно видеть, что важные компоненты для производства БПЛА происходят из разных государств, в частности из стран-союзников Украины. Этот вопрос требует нашего общего немедленного" реагирование. Мы должны принять комплексные меры, чтобы предотвратить использование агрессором критически важных компонентов для продолжения военных действий на украинской земле", - подчеркнул руководитель ОПУ Андрей Ермак.

В частности, предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы.



По мнению экспертов, необходимо более эффективное использование существующих институций и механизмов. В частности, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры по экспортному контролю, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег. В ОПУ подчеркнули, что применение методов борьбы с отмыванием денег к экспортному контролю ценно для выявления структур в третьих странах, которые важны для производства и экспорта военной продукции в россию, особенно если производство происходит за пределами коалиции, которая ввела санкции.

"Отчет рабочей группы Ермака-Макфола является призывом к действиям по усилению международного сотрудничества. Поскольку мы ориентируемся в этом сложном ландшафте, обмен информацией и сотрудничество между странами коалиции приобретает первостепенное значение. Работая вместе, мы можем эффективно применять санкции и усиливать надзор, чтобы сдерживать несанкционированный поток критически важных технологий", – сказал советник руководителя ОПУ, секретарь Международной рабочей группы по санкциям против россии Владислав Власюк.

Международная рабочая группа по санкциям создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавляют руководитель ОПУ Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) посол Майкл Макфол. В состав группы входят международные и украинские эксперты, в том числе представители Киевской школы экономики.