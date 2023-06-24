Основные силы ВСУ еще не вступали в бой, все впереди - Сырский

Украина до сих пор не привлекла свои главные военные силы к текущему контрнаступлению. ВСУ пока ищут слабые места в обороне российских захватчиков.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в интервью Тhe Guardian, обнародованном в пятницу, 23 июня.
По его словам, россияне предусматривали места, где ВСУ могут нанести сильнейший удар и построили мощную оборону по этим направлениям.
Сырский сообщил, что сейчас на территории Украины сосредоточено около 400 тысяч российских военных, но это его не пугает, потому что россияне "всегда преобладали нас численно".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии