Основные силы ВСУ еще не вступали в бой, все впереди - Сырский

19:45 23 июня Киев, Украина

Украина до сих пор не привлекла свои главные военные силы к текущему контрнаступлению. ВСУ пока ищут слабые места в обороне российских захватчиков.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в интервью Тhe Guardian, обнародованном в пятницу, 23 июня.

По его словам, россияне предусматривали места, где ВСУ могут нанести сильнейший удар и построили мощную оборону по этим направлениям.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий. Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди", – заверил он.

Сырский сообщил, что сейчас на территории Украины сосредоточено около 400 тысяч российских военных, но это его не пугает, потому что россияне "всегда преобладали нас численно".