Основные силы враг направил на наступательные действия на Донбассе – Генштаб

12:03 05 июня Киев, Украина

В своей утренней сводке в воскресенье, 5 июня, Генштаб ВСУ сообщает о положении на боевых направлениях фронта. Российские захватчики применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки на Харьковщине. Противник продолжал наносить ракетные и авиационные удары, в том числе по Киеву и ведет наступательные действия на Донбассе.

Так, на Волынском и Полесском направлениях сохранялась угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. До 11 июня были продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь. В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.

На Северском направлении агрессор провел артиллерийские обстрелы объектов инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БПЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова.

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокирования основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

На Бахмутском направлении, для доукомплектования подразделений, понесших потери, враг перекинул более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки.

В Южнобужском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПЛА типа Орлан-10.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34 и БПЛА типа Форпост на Южном направлении.

Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты Калибр. Всего за предыдущие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 9 воздушных целей противника.

Кроме того, истребительная авиация Воздушных сил продолжала патрулирование воздушного пространства Украины, ударная авиация небезуспешно оказывала огневую поддержку подразделениям ВСУ на Восточном направлении и других операционных районах.

Накануне в Генштабе заявили, что темпы продвижения оккупантов на Донбассе снизились. Это обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.