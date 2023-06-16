Основатель ЧВК "Вагнер" призывает россию к подготовке к тяжелой войне

12:49 24 мая Киев, Украина

Основатель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин призывает россию к подготовке к серьезной конфронтации, предлагая ввести военное положение, объявить новые волны мобилизации и принять меры, аналогичные тем, что применяются в Северной Корее, чтобы спасти страну.

В интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову, пригожин заявил: "Мы сейчас находились в критическом состоянии, и мы рискуем потерять россию. Поэтому необходимо ввести военное положение, запускать новые мобилизационные волны и переключить всю возможную рабочую силу на производство боеприпасов. Мы должны отказаться от расточительства, прекратить строительство новых дорог и инфраструктурных объектов, и сосредоточиться исключительно на военных усилиях. россии необходимо пережить определенное время в условиях, подобных Северной Корее, с закрытыми границами, прекратить праздность, вернуть всех наших граждан из-за границы и вкладывать все силы в борьбу. Только тогда мы сможем достичь каких-то результатов", - подчеркнул он.

Пригожин выразил недовольство тем, что министр обороны рф сергей шойгу "тратит время на незначительные дела", вместо того, чтобы направить финансирование на производство боеприпасов.



Основатель ЧВК "Вагнер" не верит в оптимистический сценарий, при котором война для россии окончится после утомления Европы и Америки от "украинского конфликта", а Китай примет всех за стол переговоров, и "мы договоримся о том, что все, что мы уже захватили (русскоязычное население Украины - прим. пер.), принадлежит нам, а то, что мы не захватили, не является нашим".



По пессимистическому сценарию пригожина, украинцы получат ракеты, продолжат мобилизацию войск, продвигаются вперед и предпринимают контратаки.