Основатель ЧВК "Вагнер" призывает россию к подготовке к тяжелой войне

Основатель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин призывает россию к подготовке к серьезной конфронтации, предлагая ввести военное положение, объявить новые волны мобилизации и принять меры, аналогичные тем, что применяются в Северной Корее, чтобы спасти страну.
Пригожин выразил недовольство тем, что министр обороны рф сергей шойгу "тратит время на незначительные дела", вместо того, чтобы направить финансирование на производство боеприпасов.
Основатель ЧВК "Вагнер" не верит в оптимистический сценарий, при котором война для россии окончится после утомления Европы и Америки от "украинского конфликта", а Китай примет всех за стол переговоров, и "мы договоримся о том, что все, что мы уже захватили (русскоязычное население Украины - прим. пер.), принадлежит нам, а то, что мы не захватили, не является нашим".
По пессимистическому сценарию пригожина, украинцы получат ракеты, продолжат мобилизацию войск, продвигаются вперед и предпринимают контратаки.
Основатель ЧВК "Вагнер" не верит в оптимистический сценарий, при котором война для россии окончится после утомления Европы и Америки от "украинского конфликта", а Китай примет всех за стол переговоров, и "мы договоримся о том, что все, что мы уже захватили (русскоязычное население Украины - прим. пер.), принадлежит нам, а то, что мы не захватили, не является нашим".
По пессимистическому сценарию пригожина, украинцы получат ракеты, продолжат мобилизацию войск, продвигаются вперед и предпринимают контратаки.
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