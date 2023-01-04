Ошибки командования увеличивают потери среди российских военных - британская разведка

10:04 04 января Киев, Украина

Российское военное командование из-за своей непрофессионализма допускает ошибки, увеличивающие потери среди личного состава военнослужащих рф.

Об этом в своем Twitter заявило Министерство обороны Великобритании.

Как отмечают в Минобороны королевства, 31 декабря 2022 года Украина нанесла удар по зданию ПТУ в подконтрольном россии городке Макеевка вблизи Донецка, который, вероятнее всего, россия захватила для использования в военных целях. В результате удара здание было полностью разрушено, а российское Минобороны подтвердило гибель 89 российских военнослужащих.
"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились вблизи места жительства военных и сдетонировали во время удара, повлекшие вторичные взрывы", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что здание было расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, одного из самых ожесточенных мест конфликта. С учетом этого британская разведка считает, что непрофессионализм командования увеличивает потери российской стороны.
"Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональная практика способствует высокому уровню потерь в россии", - подчеркнули в МО Великобритании.