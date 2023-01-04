Ошибки командования увеличивают потери среди российских военных - британская разведка

Российское военное командование из-за своей непрофессионализма допускает ошибки, увеличивающие потери среди личного состава военнослужащих рф.
Об этом в своем Twitter заявило Министерство обороны Великобритании.
Как отмечают в Минобороны королевства, 31 декабря 2022 года Украина нанесла удар по зданию ПТУ в подконтрольном россии городке Макеевка вблизи Донецка, который, вероятнее всего, россия захватила для использования в военных целях. В результате удара здание было полностью разрушено, а российское Минобороны подтвердило гибель 89 российских военнослужащих.
Об этом в своем Twitter заявило Министерство обороны Великобритании.
Как отмечают в Минобороны королевства, 31 декабря 2022 года Украина нанесла удар по зданию ПТУ в подконтрольном россии городке Макеевка вблизи Донецка, который, вероятнее всего, россия захватила для использования в военных целях. В результате удара здание было полностью разрушено, а российское Минобороны подтвердило гибель 89 российских военнослужащих.
В министерстве отметили, что здание было расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, одного из самых ожесточенных мест конфликта. С учетом этого британская разведка считает, что непрофессионализм командования увеличивает потери российской стороны.
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