Орки депортировали в россию и ОРДЛО уже более 50 тысяч мариупольцев

Оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, и более 50 тысяч депортировали в рф и временно оккупированные территории Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.
По данным облгосадминистрации, из-за обстрелов российской армии, разрушены почти 90% жилого фонда города, практически нет уцелевших больниц, детских садов, школ. Сейчас в городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.
Ранее в апреле глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты принудительно депортировали более 30 тысяч жителей города.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной рф Михаил Мизинцев заявлял, что в россию было "эвакуировано" более миллиона украинцев, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.
По данным облгосадминистрации, из-за обстрелов российской армии, разрушены почти 90% жилого фонда города, практически нет уцелевших больниц, детских садов, школ. Сейчас в городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.
Ранее в апреле глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты принудительно депортировали более 30 тысяч жителей города.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной рф Михаил Мизинцев заявлял, что в россию было "эвакуировано" более миллиона украинцев, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.
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