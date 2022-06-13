Орки депортировали в россию и ОРДЛО уже более 50 тысяч мариупольцев

16:27 13 июня Киев, Украина

 Оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, и более 50 тысяч депортировали в рф и временно оккупированные территории Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

По данным облгосадминистрации, из-за обстрелов российской армии, разрушены почти 90% жилого фонда города, практически нет уцелевших больниц, детских садов, школ. Сейчас в городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.

Ранее в апреле глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты принудительно депортировали более 30 тысяч жителей города.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной рф Михаил Мизинцев заявлял, что в россию было "эвакуировано" более миллиона украинцев, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.