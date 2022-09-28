Организаторам псевдореферендумов на оккупированных частях Украины сообщено о подозрении

СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья.
Об этом в среду, 28 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Донецкой области подозрение от СБУ получили:
- Денис Пушилин, "глава ДНР";
- Владимир Бидевка, "председатель народного совета ДНР";
- Радомская Елена, "секретарь ЦВК ДНР".
На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:
- Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области";
- Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;
- Александр Сауленко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска";
- Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области";
- Андрей Сигута, "председатель военно-гражданской администрации" Мелитопольского района".
- Максим Зубарев, "председатель Акимовского общества Мелитопольского района".
На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:
- Владимир Сальдо, "председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области;
- Кирилл Стремоусов, "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области;
- Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;
- Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";
- Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";
- Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";
- Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".
Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии