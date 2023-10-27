Орбан заявил, что ждет украинскую делегацию для обсуждения заблокированной финансовой помощи от ЕС

17:41 26 октября Киев, Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на визит украинской делегации в Будапешт на переговоры по снятию вето с военной помощи Евросоюзу на 500 млн евро.
 
Об этом Виктор Орбан сказал на заседании Европейского совета в Брюсселе.

На вопрос чего ждать дальше относительно 500 млн помощи для Украины с European Peace Facility (Европейский механизм поддержки мира), выделение которых не могут одобрить из-за венгерского вето, Орбан ответил:
"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться".
Орбана спросили, не планирует ли он извиниться за рукопожатие с путиным в Китае. Венгерский премьер ответил отрицательно.
"У нас очень прозрачная и четкая политика, отличающаяся от большинства стратегий, возможно, и от вашей стратегии. У вас есть стратегия войны. У нас стратегия мира, и мы хотим сделать все, чтобы был мир. Поэтому мы оставляем открытыми все линии связи с россиянами, иначе шансов на мир не будет. Это стратегия, и мы ею гордимся. Мы гордимся тем, что мы единственные, кто выступает от имени и в пользу мира, который будет в интересах всех в Европе", - сказал Орбан.