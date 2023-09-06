Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию и что есть вещи важнее свободы. В МИДе ответили

16:21 30 августа Киев, Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию. Поэтому, по словам Орбана, "необходимо решить что-то гораздо важнее, чем свобода, которую Запад ставит на первое место, а именно вопрос сохранения страны".

В МИД Украины заявили, что Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом.



О том, что он не верит в способность Украины победить рф, Орбан сказал в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, известному своей поддержкой россии.



Когда Карлсон сказал венгерскому премьер-министру, что люди в Америке полагают, что Украина выиграет войну с россией, Орбан ответил: «Это неправда. Это не просто недоразумение, это ложь, и невозможно. Любой, кто занимается политикой и понимает логику, цифры, данные, знает, что это невозможно”.



При этом Орбан добавил, что он "глубоко симпатизирует Украине". На вопрос, почему Украина не может победить, премьер-министр ответил, что в конечном счете будет иметь значение количество солдат на поле боя.

россияне в этом гораздо сильнее, гораздо многочисленнее, гораздо многочисленнее, чем украинцы", - заявил Орбан.

Именно поэтому, по его словам, нынешняя стратегия Запада "плохо составленная стратегия", которая не позволит победить россию.



В случае с россией, заявил венгерский премьер-министр, необходимо решить нечто гораздо важнее свободы, которую Запад ставит во главу угла, а именно — вопрос сохранения страны.

"Мы не можем позволить себе превратить длинную границу между россией и Украиной в границу НАТО. Это означало бы немедленную войну, опасность для всех нас, даже для Вашингтона", - заявил Орбан.

По его словам, с россией должно быть достигнуто соглашение о новой архитектуре безопасности, которое предоставит Украине безопасность и

суверенитет, но не членство в НАТО.

Как комментируют заявления Орбана в МИД Украины

Премьер-министр Венгрии считает, что Запад должен заключить соглашение с президентом рф по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО, подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко. Орбан также убежден, что лучший шанс для мира - прекращение военной поддержки Украины, добавил дипломат.

“На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию россии. Даже стали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера. Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать”, - заявил Николенко.

Он добавил, что российское руководство, какое бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло.