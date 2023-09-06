Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию и что есть вещи важнее свободы. В МИДе ответили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию. Поэтому, по словам Орбана, "необходимо решить что-то гораздо важнее, чем свобода, которую Запад ставит на первое место, а именно вопрос сохранения страны".
В МИД Украины заявили, что Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом.
О том, что он не верит в способность Украины победить рф, Орбан сказал в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, известному своей поддержкой россии.
Когда Карлсон сказал венгерскому премьер-министру, что люди в Америке полагают, что Украина выиграет войну с россией, Орбан ответил: «Это неправда. Это не просто недоразумение, это ложь, и невозможно. Любой, кто занимается политикой и понимает логику, цифры, данные, знает, что это невозможно”.
При этом Орбан добавил, что он "глубоко симпатизирует Украине". На вопрос, почему Украина не может победить, премьер-министр ответил, что в конечном счете будет иметь значение количество солдат на поле боя.
О том, что он не верит в способность Украины победить рф, Орбан сказал в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, известному своей поддержкой россии.
Когда Карлсон сказал венгерскому премьер-министру, что люди в Америке полагают, что Украина выиграет войну с россией, Орбан ответил: «Это неправда. Это не просто недоразумение, это ложь, и невозможно. Любой, кто занимается политикой и понимает логику, цифры, данные, знает, что это невозможно”.
При этом Орбан добавил, что он "глубоко симпатизирует Украине". На вопрос, почему Украина не может победить, премьер-министр ответил, что в конечном счете будет иметь значение количество солдат на поле боя.
Именно поэтому, по его словам, нынешняя стратегия Запада "плохо составленная стратегия", которая не позволит победить россию.
В случае с россией, заявил венгерский премьер-министр, необходимо решить нечто гораздо важнее свободы, которую Запад ставит во главу угла, а именно — вопрос сохранения страны.
По его словам, с россией должно быть достигнуто соглашение о новой архитектуре безопасности, которое предоставит Украине безопасность и
суверенитет, но не членство в НАТО.
Как комментируют заявления Орбана в МИД Украины
Премьер-министр Венгрии считает, что Запад должен заключить соглашение с президентом рф по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО, подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко. Орбан также убежден, что лучший шанс для мира - прекращение военной поддержки Украины, добавил дипломат.
Он добавил, что российское руководство, какое бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло.
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