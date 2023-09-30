Орбан заявил, что "неизвестно, какая сейчас территория Украины", чтобы принять ее в ЕС. В МИД отреагировали

17:30 29 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет найти ответы на "очень трудные вопросы", прежде чем ЕС сможет даже начать переговоры по членству Украины. По его словам, неизвестно, какая сейчас территория государства по размерам.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на комментарий венгерского премьера государственному радио.

"Мы не можем избежать вопроса – когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины – можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении государства, находящегося в состоянии войны", – сказал Орбан.

Он добавил, что пока неизвестно, какова территория Украины по размерам.

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они (украинцы — ред.) убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, — это было бы беспрецедентно", - подчеркнул Орбан.

По его словам, следует "ответить на трудные вопросы", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз" , - сказал Орбан.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ.