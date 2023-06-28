Орбан заявил, что не считает Украину суверенной страной, а путина - военным преступником. В ОП ответили

В интервью немецкому изданию Bild венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не считает Украину суверенной страной, а президента рф владимира путина военным преступником. Также он заявил, что Украина якобы не сможет выиграть войну, потому что у нее "солдаты закончатся раньше". Поэтому, по словам Орбана, единственное решение в этой ситуации – перемирие. В Офисе президента Украины выразили сомнение в субъектности Орбана, который утаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь.
Орбан отметил, что если бы изначально были переговоры, не было бы столько смертей и Украина не была бы разрушена.
Он также заявил, что не считает путина военным преступником.
Как отреагировали в Украине
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина, которая 489 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, является абсолютно субъектной и суверенной в своей политике и решениях.
Подоляк отметил, что Орбан предсказуемый человек, занимающийся тем же, чем занимался лукашенко - "максимальная поддержка войны и концепции россии, перед которой нужно стоять на коленях".
Советник главы ОПУ отметил, что его удивляет позиция Орбана, который считает никчемным ЕС за его проукраинскую позицию и презирает ЕС как юридическую концепцию и при этом получает от Брюсселя деньги, технологии, возможности, потому что Венгрия небольшая страна, которая "не могла бы сама себя обеспечить всем современным".
Он также отметил, что высказывание Орбана ни на кого не будет влиять, поскольку все, что говорит Орбан, влияет только на долю голосовавших за него в Венгрии. Подоляк также отметил, что такие заявления нравятся рф, там "масштабируют такие высказывания".
В то же время советник главы ОП отметил, что не считать путина военным преступником, когда есть ордер МУС, "выглядит странно даже для логики самого Орбана": "Завершим войну — тогда вы увидите другую риторику Орбана".
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