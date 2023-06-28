Орбан заявил, что не считает Украину суверенной страной, а путина - военным преступником. В ОП ответили

07:27 28 июня Киев, Украина

В интервью немецкому изданию Bild венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не считает Украину суверенной страной, а президента рф владимира путина военным преступником. Также он заявил, что Украина якобы не сможет выиграть войну, потому что у нее "солдаты закончатся раньше". Поэтому, по словам Орбана, единственное решение в этой ситуации – перемирие. В Офисе президента Украины выразили сомнение в субъектности Орбана, который утаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь.

"Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет", - заявил он .

Орбан отметил, что если бы изначально были переговоры, не было бы столько смертей и Украина не была бы разрушена.



Он также заявил, что не считает путина военным преступником.

"О военных преступлениях можно говорить после войны. Если вы хотите перемирие, а затем переговоры, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: «Подойди к столу, я арестую тебя »- не лучшая идея", - сказал венгерский премьер.

Как отреагировали в Украине

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина, которая 489 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, является абсолютно субъектной и суверенной в своей политике и решениях.

"Вопрос в том, насколько субъективен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь российских пропагандистских мифов... И насколько же нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь..." , - сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что Орбан предсказуемый человек, занимающийся тем же, чем занимался лукашенко - "максимальная поддержка войны и концепции россии, перед которой нужно стоять на коленях".

"Говорить о стране, которая 16 месяцев защищает свой суверенитет, что она не субъектна, это свидетельствует о том, что ты вообще не понимаешь, что такое суверенитет, что такое территория, что такое вообще государственность. Таков премьер-министр в Венгрии", - сказал он.

Советник главы ОПУ отметил, что его удивляет позиция Орбана, который считает никчемным ЕС за его проукраинскую позицию и презирает ЕС как юридическую концепцию и при этом получает от Брюсселя деньги, технологии, возможности, потому что Венгрия небольшая страна, которая "не могла бы сама себя обеспечить всем современным".

"Человек выходит и то и дело оскорбляет ЕС. ЕС должен указать Орбану, что это недопустимо, это дискредитирует ЕС, концепцию ценностей, в рамках которых ты, премьер-министр Венгрии, получаешь от ЕС то, что нужно твоей стране. Это было бы правильно", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что высказывание Орбана ни на кого не будет влиять, поскольку все, что говорит Орбан, влияет только на долю голосовавших за него в Венгрии. Подоляк также отметил, что такие заявления нравятся рф, там "масштабируют такие высказывания".



В то же время советник главы ОП отметил, что не считать путина военным преступником, когда есть ордер МУС, "выглядит странно даже для логики самого Орбана": "Завершим войну — тогда вы увидите другую риторику Орбана".