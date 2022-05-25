Опубликован список потерь врага

С момента полномасштабного вторжения российских войск, потери личного состава ориентировочно достигли почти 30 000 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
1305 (+3) танков
3213 (+19) боевых бронированных машин
606 (+0) артиллерийских систем
201 (+0) реактивная система залпового огня
93 (+0) средства ПВО
206 (+1) самолетов
170 (+0) вертолетов
491 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня
112 (+0) крылатых ракеты
13 (+0) кораблей / катеров
2217 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн
44 (+1) единицы специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Лиманском направлении.
Уничтожены:
1305 (+3) танков
3213 (+19) боевых бронированных машин
606 (+0) артиллерийских систем
201 (+0) реактивная система залпового огня
93 (+0) средства ПВО
206 (+1) самолетов
170 (+0) вертолетов
491 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня
112 (+0) крылатых ракеты
13 (+0) кораблей / катеров
2217 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн
44 (+1) единицы специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Лиманском направлении.
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