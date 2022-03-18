ОПУ: Ход голосования на выборах соответствовал высоким демократическим стандартам

05:52 26 октября Киев, Украина

На сайте Офиса президента Украины сообщили о том, что выборы в Украине прошли на достойном уровне, грубых нарушений и вмешательств в избирательный процесс правоохранительными органами не выявлено.



"Это безусловный приоритет для правового и демократического государства – абсолютно свободное волеизъявление граждан", – сказано в сообщении.



Все политические силы, участвовавшие в выборах, имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей. Предвыборная кампания в целом и ход голосования соответствовали высоким демократическим стандартам и действующему законодательству, подчеркнули в Офисе президента.