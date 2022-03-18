ОПУ: Ход голосования на выборах соответствовал высоким демократическим стандартам

В воскресенье, 25 октября в 20:00 подошли к завершению местные выборы в Украине. По предварительным данным ЦИК отметила явку избирателей на уровне 36,99%.
На сайте Офиса президента Украины сообщили о том, что выборы в Украине прошли на достойном уровне, грубых нарушений и вмешательств в избирательный процесс правоохранительными органами не выявлено.
"Это безусловный приоритет для правового и демократического государства – абсолютно свободное волеизъявление граждан", – сказано в сообщении.
Все политические силы, участвовавшие в выборах, имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей. Предвыборная кампания в целом и ход голосования соответствовали высоким демократическим стандартам и действующему законодательству, подчеркнули в Офисе президента.
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