Верховный Суд не признал всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, незаконной агитацией.
Данная информация опубликована 28 октября на сайте суда.
Отмечается, что суд первой инстанции правильно установил, что использование Президентом Украины выражения "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу. При этом общеизвестным является то обстоятельство, что это выражение использовался в Украине и другими политическими силами, а также является широко применяемым в массовой культуре. Такое предложение использовалось Президентом Украины и до начала избирательного процесса на местных выборах 2020 года. В последнем видеообращении Президента Украины такой девиз уже не использовался. В этих обстоятельствах нет оснований утверждать, что его употребление не способно вызвать другую ассоциацию, чем только с политической партией "Слуга народа".
Так, Большая Палата Верховного Суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску к Президенту Украины Зеленскому о признании действий противоправными, обязательства воздержаться от совершения действий по апелляционной жалобе на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 октября 2020 года.
Так, Большая Палата Верховного Суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску к Президенту Украины Зеленскому о признании действий противоправными, обязательства воздержаться от совершения действий по апелляционной жалобе на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 октября 2020 года.
Добавляется, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.
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