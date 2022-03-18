17:35 28 октября Киев, Украина

Верховный Суд не признал всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, незаконной агитацией.

Данная информация опубликована 28 октября на сайте суда.

"В суд обратилась кандидат в депутаты местного совета, которая считала противоправными действия Президента Украины по скрытой предвыборной агитации путем обнародования видеообращений о проведении общенационального опроса в день выборов 25 октября 2020 года. Суд первой инстанции в иске отказал из-за необоснованности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции правильно установил, что использование Президентом Украины выражения "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу. При этом общеизвестным является то обстоятельство, что это выражение использовался в Украине и другими политическими силами, а также является широко применяемым в массовой культуре. Такое предложение использовалось Президентом Украины и до начала избирательного процесса на местных выборах 2020 года. В последнем видеообращении Президента Украины такой девиз уже не использовался. В этих обстоятельствах нет оснований утверждать, что его употребление не способно вызвать другую ассоциацию, чем только с политической партией "Слуга народа".



Так, Большая Палата Верховного Суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску к Президенту Украины Зеленскому о признании действий противоправными, обязательства воздержаться от совершения действий по апелляционной жалобе на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 октября 2020 года.

"Большая Палата Верховного Суда приняла решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Добавляется, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.