Определился кандидат на должность госсекретаря США

13:35 21 ноября Киев, Украина

Джо Байден, который уже практически считается избранным на пост президента США, занят подбором кандидатур на должности в своем Госдепартаменте. По информации издания The Hill, он практически решил, кто может стать госсекретарем – главой Госдепа. Отмечается, что кандидатура будет объявлена на следующей неделе.

"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (бывшего президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", - говорится в материале.

Также в качестве потенциальных кандидатов на пост государственного секретаря называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя госсекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Ранее сообщалось, что Байден сделал назначения на ключевые должности в переходной администрации.