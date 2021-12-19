Оппозиция блокирует подписание ресурсного законопроекта

11:53 02 Декабрь Киев, Украина

Олигархическое лобби в действии – пока власти подсчитывают поступления от принятия ресурсного законопроекта, оппозиция уже заблокировала его подписание.



Восемь постановлений об отмене результатов голосования — зарегистрированы в Верховной Раде. Иниациаторы: депутаты от фракций «Европейская солидарность» и «Батькивщина».



Парламентарии считают, что во время голосования был нарушен порядок рассмотрения поправок и это не позволило им понять, за что же они голосуют.



Закон 5600 эксперты неоднократно называли антиолигархическим. Он увеличивает поступление в бюджет за счет роста налогов для крупнейших игроков рынков, то есть олигархов-монополистов.

Напомним, правительственный законопроект №5600 из пакета «антиолигархических», по пути от начальной версии Минфина до второго чтения в парламенте «растерял» потенциальных 20 млрд грн отчислений в бюджет.



Также, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, предлагающий повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, внедрение для е/э с ВИЭ акциза (3,2% ), однако без поправки о ренте на руду.