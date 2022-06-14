Оппозиционер рф Навальный переведен в колонию строгого режима

Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в колонию строгого режима после вступления в силу приговора по делу о якобы мошенничестве. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.
По ее словам, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где он находится. Ярмыш предположила, что Навального перевозят в колонию строгого режима ИК-6 Мелехово. По ее словам, ни адвокатам, ни родственникам Навального о переводе не сообщали.
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