Оппозиционер рф Навальный переведен в колонию строгого режима

17:43 14 июня Киев, Украина

Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в колонию строгого режима после вступления в силу приговора по делу о якобы мошенничестве. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.
"Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного", - написала Кира Ярмыш.
По ее словам, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где он находится. Ярмыш предположила, что Навального перевозят в колонию строгого режима ИК-6 Мелехово. По ее словам, ни адвокатам, ни родственникам Навального о переводе не сообщали.