Оппозиционер рф Навальный переведен в колонию строгого режима

17:43 14 июня Киев, Украина

Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в колонию строгого режима после вступления в силу приговора по делу о якобы мошенничестве. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного", - написала Кира Ярмыш.