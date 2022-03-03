Оперативный штаб ВСУ: враг заказывает карты местности прикрываясь "заказом для ВСУ"

18:45 03 Март Киев, Украина

Оперативный штаб Вооруженных Сил Украины обратился с просьбой о распространении информации. Военные силы РФ ищут исполнителей топографических карт местности.





"Попрошу внимание и распространение.



Второй день мы сталкиваемся с "заказом для ВСУ" топографических карт. Минимум из пяти источников. Сначала заказывали люди с чистым русским и не знающие местность. Последний раз "заказчик" разговаривал соловьиной и знал местность с названиями населенных пунктов. Но топография военная. Сетка под работу артиллерии. Сейчас больше всего их интересуют карты района Пятихаток и Черкасской Лозовой. В PDF. К сожалению, теряя время на отлов одного "заказчика", мы увеличиваем их шансы найти исполнителей. Поэтому прошу огласки. ВСУ не заказывают в экстренном порядке топографические карты местности, где ведутся локальные боевые действия. Это враг. Просто нужно знать. Карты заказывает враг."