Оперативные новости с фронта: отбиты атаки рф возле 11 населенных пунктов

Силы Украины отразили атаки российских войсе вблизи 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводки с фронта.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На других - ведет оборону.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Пыльная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная на Харьковщине.
На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крохмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.
На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино на Луганщине.
На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Верхнекаменское, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Временка и Новополье на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.
На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БпЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводки с фронта.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На других - ведет оборону.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Пыльная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная на Харьковщине.
На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крохмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.
На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино на Луганщине.
На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Верхнекаменское, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Временка и Новополье на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.
На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БпЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.
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