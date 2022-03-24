Оперативная сводка ВСУ на вечер 24 марта

21:02 24 марта Киев, Украина

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24.03.2022 по российскому вторжению



▪️Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.



▪️Среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года.

▪️Подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах недалеко от территории Украины, занятые ранеными военнослужащими вооруженных сил российской федерации, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.



▪️В срочном порядке враг принимает меры по восстановлению боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.



▪️ Несмотря на активные мероприятия подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские кафиры сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.



▪️В непризнанной приднестровско-молдавской республике российскими кураторами местной власти распространяются слухи о втягивании приднестровья в войну с Украиной.



▪В временно оккупированной автономной республике Крым, в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны, состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.



▪️В городе Докучаевск Донецкой области оккупантами создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.



▪️В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники кафиров.



▪️В Харьковской области батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшая в направлении Харькова, попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.