Оперативная сводка ВСУ на утро 4 апреля

Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 4 апреля:
🔹россия начала проводить скрытую мобилизацию резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены основные регионы для проведения мобилизации – Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
🔹 Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.
🔹Командование вооруженных сил российской федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации около 60 тысяч человек.
🔹Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.
🔹На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
🔹Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.
🔹Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.
🔹россия начала проводить скрытую мобилизацию резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены основные регионы для проведения мобилизации – Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
🔹 Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.
🔹Командование вооруженных сил российской федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации около 60 тысяч человек.
🔹Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.
🔹На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
🔹Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.
🔹Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.
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