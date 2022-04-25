Оперативная сводка ВСУ на 6 утра 25 апреля

07:10 25 апреля Киев, Украина

Генштаб ВСУ: враг проводит наступательные действия и пытается установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.



На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.



В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.



На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.



На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 7 атак врага, уничтожено 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".