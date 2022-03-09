Оперативная сводка от Генштаба ВСУ на утро 9 марта

07:51 09 Март Киев, Украина

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает оперативную информацию с фронта по состоянию на утро 9 марта.

  • Продолжаются бои в районе Нежина, Иваницы, Тростянца, идет оборона города Чернигова.
  • Защитники Киева отражают наступление противника
  • Враг продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов и набирает добровольцев для войны на территории Украины
  • Юношей призывного возраста отчисляют из вузов РФ, чтобы пополнить резерв
  • Оккупанты могут привлечь до 800 военных так называемой "ПМР", однако их морально-психологическое состояние на низком уровне
  • В Бердянске распространяют пропагандистские материалы против военно-политического руководства нашего государства
  • В Черниговской области оккупанты занимают гражданские объекты и выводят из строя вышки сотовой связи
  • В Херсонской области военные ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева
  • Личный состав оккупационных войск паникует из-за огромных потерь живой силы и техники