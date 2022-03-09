Оперативная сводка от Генштаба ВСУ на утро 9 марта
07:51 09 Март Киев, Украина
Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает оперативную информацию с фронта по состоянию на утро 9 марта.
- Продолжаются бои в районе Нежина, Иваницы, Тростянца, идет оборона города Чернигова.
- Защитники Киева отражают наступление противника
- Враг продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов и набирает добровольцев для войны на территории Украины
- Юношей призывного возраста отчисляют из вузов РФ, чтобы пополнить резерв
- Оккупанты могут привлечь до 800 военных так называемой "ПМР", однако их морально-психологическое состояние на низком уровне
- В Бердянске распространяют пропагандистские материалы против военно-политического руководства нашего государства
- В Черниговской области оккупанты занимают гражданские объекты и выводят из строя вышки сотовой связи
- В Херсонской области военные ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева
- Личный состав оккупационных войск паникует из-за огромных потерь живой силы и техники
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