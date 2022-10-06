Оперативная сводка Генштаба ВСУ с фронта по состоянию на утро 6 октября

10:32 06 октября Киев, Украина

Армия рф пытается удержать временно оккупированные территории и не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.





Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и восемь авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30



Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На других направлениях противник совершал обстрелы: В отдельных районах враг осуществляет перегруппировку и отвод подразделений, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 октября.Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и восемь авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов , среди них - Белая Церковь, Купянск, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Никополь.Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.обстановка без существенных изменений.На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском - в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;

- населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области; на Слобожанском - в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;

- в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое; на Краматорском - в районах Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

- в районах Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного; на Бахмутском - в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

- в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка; на Авдеевском - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.



На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.



На Южнобужском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения, в частности, Великое Артаково, Белогорку, Благодатовку, Андреевку, Первомайское, Любомировку, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровку.



За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

"Авиация Сил обороны нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БПЛА", - уточнили в Генштабе.



Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов оккупантов.