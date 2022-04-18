Оперативная сводка Генштаба на утро 18 апреля

Вооруженные силы русской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил утром 18 апреля Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку. На территории республики Беларусь фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил Российской Федерации.
На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей Российской Федерации. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории Российской Федерации.
На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.
В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.
На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские кафиры продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.
Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.
Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было.
В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.
Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.
Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника. На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку. На территории республики Беларусь фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил Российской Федерации.
На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей Российской Федерации. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории Российской Федерации.
На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.
В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.
На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские кафиры продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.
Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.
Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было.
В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.
Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.
Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника. На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии