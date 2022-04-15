Оперативная сводка Генштаба на утро 15 апреля

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 апреля.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи прикрытия украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.
Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи прикрытия украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.
Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.
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