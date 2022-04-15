Оперативная сводка Генштаба на утро 15 апреля

06:46 15 апреля Киев, Украина

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 апреля.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи прикрытия украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.

Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника. 