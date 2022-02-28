ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ СОСТОЯНИЕМ НА 10.00 28 ФЕВРАЛЯ



«Украинская дипломатия мобилизовала беспрецедентно широкую антипутинскую коалицию для поддержки Украины в Народной войне против российского вторжения. В настоящее время в нее входят 84 страны и 13 международных организаций. Россия уже терпит неслыханные потери. И это только начало» - Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины





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☑️ Военная помощь За первые 100 часов обороны нашей страны от российских захватчиков, украинская дипломатия мобилизовала более 1 млрд. долларов США помощи партнеров на закупку современного вооружения и боеприпасов для украинских Сил Обороны. США, Канада, Великобритания, Австралия, ЕС и другие страны предоставляют нам большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых установок, стрелкового оружия, патронов, средств разминирования, бронежилетов, шлемов, медицинских комплектов, топлива для военной техники. Сейчас решается вопрос передачи нашему государству боевых истребителей, чтобы более эффективно отражать нападения врага в воздухе.☑️ Санкции Антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета болезненных санкций: финализируется перечень российских банков для отключения от SWIFT, заморожена половина финансовых резервов Центрального банка РФ, наложены ограничения на Сбербанк РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт в Россию технологий нефтепереработки, остановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан. Российский рубль уже обрушился до исторического минимума. Впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина.

Украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление в направлении введения полного эмбарго на российскую нефть и газ. 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов. В Европе массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT и Sputnik. Коалиция развивает санкционное наступление на государство-агрессора. Началась подготовка четвертого пакета санкции против России, который, в частности, будет включать в себя выдворение части российских дипломатов, дальнейшее усиление санкций против банковской системы и путинского окружения. ЕС рассматривает создание т.н. «реестра российских коррупционеров», в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю

бизнесмены, которые не могут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром.