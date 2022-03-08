Оперативная обстановка на дипломатическом фронте 7 марта 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил об инициативе создания специального Трибунала для России, чтобы привлечь ее к ответственности за преступления против Украинского народа.
Санкции
▪️ Канада вводит новые санкции против 10 российских чиновников, бизнесменов и пропагандистов, причастных к вооруженному вторжению РФ в Украину
▪️ По итогам встречи в Лондоне премьер-министры Великобритании, Канады и Нидерландов договорились о введении новых ограничительных мер против РФ
Финансовая помощь
▪️ Великобритания предоставит Украине дополнительные 175 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи
▪️Германия планирует выделить 38,5 миллионов евро на экстренные службы Украины, а также на размещение внутренних переселенцев
▪️ Словения направит в Украину до 5 тысяч станций приема спутникового интернета StarLink
Изоляция РФ
▪ Данская энергетическая компания Ørsted не будет заключать новые контракты с Россией. Компания также прекратила поставки российского угля для своих электростанций
▪️ Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young объявила о прекращении своей деятельности в России
▪️ Компания Deloitte отказывается от клиентов из РФ и Белоруссии. Deloitte стала последней из аудиторских компаний "большой четверки", объявившей о выходе из России после ее вторжения в Украину
▪ Данский концерн Arla Foods, крупнейший производитель молочных продуктов в Скандинавии, начал подготовку к прекращению своей деятельности в России.
▪️ Сингапурская биржа Singapore Exchange Regulation прекратила торговлю акциями Газпрома
▪️ Крупнейшие телекоммуникационные компании Сингапура StarHub и SingTel прекратили трансляцию российского государственного медиа RT
▪️ Производитель самолетов Boeing приостановил закупку титана в России в результате войны РФ против Украины
Гуманитарная помощь
▪️ Королевство Бахрейн приняло решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 1 миллиона долларов
▪️ Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ направило самолет с 30 тоннами медицинской и гуманитарной помощи в Украину
▪️ В Украину прибыл транспортный самолет из Азербайджана с грузом медицинского оборудования
▪ Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер и его жена внесли пожертвование в размере 15 тысяч евро через благотворительную организацию «Сосед в беде» для помощи людям в Украине
Санкции
▪️ Канада вводит новые санкции против 10 российских чиновников, бизнесменов и пропагандистов, причастных к вооруженному вторжению РФ в Украину
▪️ По итогам встречи в Лондоне премьер-министры Великобритании, Канады и Нидерландов договорились о введении новых ограничительных мер против РФ
Финансовая помощь
▪️ Великобритания предоставит Украине дополнительные 175 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи
▪️Германия планирует выделить 38,5 миллионов евро на экстренные службы Украины, а также на размещение внутренних переселенцев
▪️ Словения направит в Украину до 5 тысяч станций приема спутникового интернета StarLink
Изоляция РФ
▪ Данская энергетическая компания Ørsted не будет заключать новые контракты с Россией. Компания также прекратила поставки российского угля для своих электростанций
▪️ Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young объявила о прекращении своей деятельности в России
▪️ Компания Deloitte отказывается от клиентов из РФ и Белоруссии. Deloitte стала последней из аудиторских компаний "большой четверки", объявившей о выходе из России после ее вторжения в Украину
▪ Данский концерн Arla Foods, крупнейший производитель молочных продуктов в Скандинавии, начал подготовку к прекращению своей деятельности в России.
▪️ Сингапурская биржа Singapore Exchange Regulation прекратила торговлю акциями Газпрома
▪️ Крупнейшие телекоммуникационные компании Сингапура StarHub и SingTel прекратили трансляцию российского государственного медиа RT
▪️ Производитель самолетов Boeing приостановил закупку титана в России в результате войны РФ против Украины
Гуманитарная помощь
▪️ Королевство Бахрейн приняло решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 1 миллиона долларов
▪️ Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ направило самолет с 30 тоннами медицинской и гуманитарной помощи в Украину
▪️ В Украину прибыл транспортный самолет из Азербайджана с грузом медицинского оборудования
▪ Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер и его жена внесли пожертвование в размере 15 тысяч евро через благотворительную организацию «Сосед в беде» для помощи людям в Украине
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии