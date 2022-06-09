Оперативная информация ВСУ с фронта по состоянию на утро 9 июня

На Волынском и Полесском направлениях агрессор не вел активных боевых действий.
Но подразделения вооруженных сил республики беларусь отрабатывают задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
В Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов. Также военные рф обстреливают позиции ВСУ. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.
На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.
Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются.
На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.
На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.
На Северодонецком направлении враг из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливает украинские позиции. РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупантынанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.
Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.
На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений изствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.
Захватчики пытаются штурмовать поселки Роты, Николаевкуи Камышеваху. В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был отступить.
Враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК Точка-У.
За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
В Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов. Также военные рф обстреливают позиции ВСУ. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.
На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.
Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются.
На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.
На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.
На Северодонецком направлении враг из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливает украинские позиции. РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупантынанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.
Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.
На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений изствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.
Захватчики пытаются штурмовать поселки Роты, Николаевкуи Камышеваху. В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был отступить.
Враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК Точка-У.
За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.
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