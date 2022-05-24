Оперативная информация ВСУ по состоянию войны на 24 мая 6 утра

07:39 24 мая Киев, Украина

Армия рф закрепилась в районе Васильевки на Запорожье и готовятся вознобновить наступление в направлении Васильевка – Каменское.

ВСУ. Об этом сообщил Генштаб

"На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка. На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское. Осуществляют перегруппировку",- сказано в сообщении.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий - в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.



Возрастает угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.



На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.



На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси продолжают прикрывать участки границы в Брестской и Гомельской областях.



На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий для усиления прикрытия границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населённого пункта Случовск Брянской области.



Враг нанес авиационный удар по нашим позициям в районе Белополье Сумской области.



На Харьковском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на удержании позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг проводит штурм для закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.



На Славянском направлении россияне готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступления, развернул в южной части Изюма дополнительные подразделения ствольной артиллерии.



На Донецком направлении противник сосредоточен на наступлении для окружения Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на административную границу Луганской области.



На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурм в направлениях Тошковки и Устиновки.



На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений из артиллерии и авиации.



На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании рубежей.



На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы наших позиций.



В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.



Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.



Авиационные подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин.