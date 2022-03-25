Оперативная информация по состоянию на 24.00 24.03.2022 от генштаба ВСУ

06:51 25 марта Киев, Украина

Россия выводит отдельные войска на свою территорию в связи с потерями более 50% личного состава.



▪️В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.



▪️ Отмечается выведение отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50% личного состава.



▪️Задачи кафиров по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение Киева и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ВТО АР Крым.



▪️На Полесском направлении враг продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.



▪️Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины с восточного направления.



▪️На Слобожанском направлении противник осуществляет блокировку городов Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери.