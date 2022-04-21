Оперативная информация по состоянию на 18:00 21 апреля от Генштаба ВСУ

18:55 21 апреля Киев, Украина

Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины. россия продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне, в то же время не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.



▫️Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Республики Беларусь. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.



▫️Продолжается частичная блокировка Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.



▫️На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".



▫️На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола. На 1 мая в занятой российской федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения".



▫️На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха не имеет.



▫️Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. Ликвидирован командир 1-го мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.