Оперативная информация от Генштаба ВСУ: россия пытается полностью оккупировать Херсон

19:16 18 апреля Киев, Украина

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информация по состоянию на 18.00 18 апреля, согласно которой, российская федерация продолжает ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор активизировал наступательные и штурмовые действия на отдельных направлениях.

С целью усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в Крыму. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.

Также не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах рф, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.



На Слобожанском направлении группировка врага продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.



На Изюмском направлении ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.



На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.