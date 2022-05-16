Оперативная информация от генштаба ВСУ на утро 16 мая

08:13 16 мая Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось отбить 17 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Также враг понес очередные потери в Чернобаевке.



▪️ Российская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.



▪️ До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил республики Беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.



▪️ На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с российской федерацией.



▪️ Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".



▪ На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.



▪️ На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.



▪️ В Мариуполе враг продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".



▪️ Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.



▪️ За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28), семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.



▪️ На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава русских оккупантов уточняются.