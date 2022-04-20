Оперативная информация от Генштаба ВСУ на 06.00 20.04.2022

Оперативная информация на 06.00 20.04.2022 от Генштаба ВСУ. Выведение батальонной группы России и попытки врага продвижения вглубь Попасной.
▪️Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.
▪️На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.
▪️На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубровно. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
▪️На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения.
▪Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.
▪️Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасна. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.
▪️На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
▪️Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".
Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.
▪️На Южнобужском направлении противник проводит боевые действия в районе населенного пункта Александровка.
▪️В дальнейшем российские кафиры продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
▪ Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.
▪️На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.
▪️Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.
▪️На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.
▪️На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дубровно. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
▪️На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения.
▪Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.
▪️Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасна. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.
▪️На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
▪️Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".
Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.
▪️На Южнобужском направлении противник проводит боевые действия в районе населенного пункта Александровка.
▪️В дальнейшем российские кафиры продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
▪ Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.
▪️На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.
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