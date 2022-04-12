Оперативная информация от Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ: подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 7 воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата
▪️Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях российской федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.
▪ Противники продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.
▪️На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.
▪Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.
▪️На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области. В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
▪️ На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.
▪️Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях российской федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.
▪ Противники продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.
▪️На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.
▪Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.
▪️На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области. В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
▪️ На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.
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