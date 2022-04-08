Оперативная информация от Генштаба на утро 6 апреля

07:36 06 апреля Киев, Украина

Отчет Генштаба по состоянию на 6 утра:



🔹Россия пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключено, что она может использовать территории Приднестровья для поддержки наступления на этом направлении. Так, на аэродроме Тирасполя (столица ПНС) готовятся для приема самолетов.



🔸На Северском направлении Россия восстанавливает свои подразделения, которые ранее вывела в Брянской и Курской областей России. На Волыни наступления нет, на Полесье тоже без активных действий.



🔹Россия продолжает блокировать Харьков и артиллерией обстреливать отдельные его районы. На Изюмском направлении кафиры все еще хотят продолжить наступление в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.



🔸На Донецком направлении Россия продолжает штурм в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое, а также не оставляет попыток захватить Мариуполь.



🔹Россия пытается привлечь к войне наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе, но они не будут оказывать существенного влияния на ход боевых действий — учитывая их малую численность.