Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 18 марта

🔸Начались 23 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
🔸Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
/>🔸ВСУ продолжали нанести сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.
🔸В течение суток украинскими защитниками было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины российских оккупантов.
🔸Потери врага уточняются.
🔸Воздушные силы ВСУ нанесли мощные удары по колоннам военной техники противника.
🔸Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией было поражено 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).
🔸Оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери). Фиксируют случаи самоувечья с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенных потерь. Командование вооруженных сил русской федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом.
🔸Противник проводит скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.
🔸На отдельных временно занятых территориях российские кафиры пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. Также проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.
🔸Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений.
🔸Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих России и наемников участвовать в войне против Украины.
🔸Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
/>🔸ВСУ продолжали нанести сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.
🔸В течение суток украинскими защитниками было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины российских оккупантов.
🔸Потери врага уточняются.
🔸Воздушные силы ВСУ нанесли мощные удары по колоннам военной техники противника.
🔸Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией было поражено 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).
🔸Оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери). Фиксируют случаи самоувечья с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенных потерь. Командование вооруженных сил русской федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом.
🔸Противник проводит скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.
🔸На отдельных временно занятых территориях российские кафиры пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. Также проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.
🔸Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений.
🔸Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих России и наемников участвовать в войне против Украины.
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