Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 17 марта

07:07 17 марта Киев, Украина

🔸Начались 22 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.



🔸Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.



🔸Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.



🔸 В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.



🔸 Благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ уничтожены десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.



🔸Подразделения Воздушных Сил ВСУ продолжают активно действовать с целью лишения авиации кафиров возможности властвовать в воздухе.



🔸Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.



🔸Российские кафиры продолжают коварно действовать и в информационном пространстве - осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.



🔸Противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.



🔸Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.



🔸Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил России участвовать в войне на территории Украины.