07:10 16 марта Киев, Украина

🔥Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 16 марта:



🔸Начались 21-ые сутки героического противостояния Украинского народа.



🔸Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.



🔸ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.



🔸 За сутки наша противовоздушная оборона уничтожила три самолета (два из них Су-34). Также сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.



🔸Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.



🔸Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.



🔸Противник продолжает нести потери на отступающих на отдельных направлениях.



🔸Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.





Генштаб ВСУ: Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны