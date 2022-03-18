🔥Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 16 марта:
🔸Начались 21-ые сутки героического противостояния Украинского народа.
🔸Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
🔸ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
🔸 За сутки наша противовоздушная оборона уничтожила три самолета (два из них Су-34). Также сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.
🔸Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
🔸Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.
🔸Противник продолжает нести потери на отступающих на отдельных направлениях.
🔸Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.
Генштаб ВСУ: Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны
🔸Начались 21-ые сутки героического противостояния Украинского народа.
🔸Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
🔸ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
🔸 За сутки наша противовоздушная оборона уничтожила три самолета (два из них Су-34). Также сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.
🔸Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
🔸Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.
🔸Противник продолжает нести потери на отступающих на отдельных направлениях.
🔸Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.
Генштаб ВСУ: Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны
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