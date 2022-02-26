09:42 26 Февраль Киев, Украина

Группировка объединенных сил Украины ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.



Оперативная информация о российском вторжении.



Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в Сумах, Полтаве и Мариуполе. С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.



Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумское и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.



Враг неоднократно использовал оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.



На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке.



На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 ОМБР уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.