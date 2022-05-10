Оперативная информация на вечер 9 мая от Генштаба

18:24 09 мая Киев, Украина

Противник проводит наступательные действия на Востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



▪️ На Слобожанском направлении враг наступательных действий не проводил. Ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредоточиваться на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.



▪️ На Изюмском направлении идет подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.



▪️ На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. Противник пытается овладеть городом и создать условия для развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Удачи не имел. Отошел на ранее занятые позиции.



▪️ На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.



▪️ На Авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.



▪️ В городе Мариуполь, несмотря на объявленный «режим тишины», враг возобновил обстрелы и штурмовые действия завода «Азовсталь».



▪️ Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.