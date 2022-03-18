Оперативная информация Генштаба ВСУ на утро 15 марта

06:58 15 марта Киев, Украина

Идут двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 15 марта.



Вооруженными силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.



За сутки группировкой Воздушных сил ВСУ были поражены четыре вертолета, один самолет и истребитель сбил крылатую ракету врага.



Группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов во всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на содержании занятых рубежей.



Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава. Также захватчики по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.



По имеющейся информации, в связи с несостоятельностью поддержки функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.



Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.



Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования.



Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь кафиры прекратили наступательные действия и отступили.



Артиллерия и авиация нанесли огненное поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.



Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336 отдельной бригады морской пехоты и 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.



В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.