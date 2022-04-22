Оперативная сводка Генштаба ВСУ на 6 утра 22 апреля

▪️На Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать город Харьков, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
▪️Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
▪️На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.
▪Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новотошковское и Попасная.
▪️Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
▪️На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.
▪️Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
▪️ Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.
▪️С целью недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.
▪️На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.
▪️Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
▪️На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.
▪Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новотошковское и Попасная.
▪️Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
▪️На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.
▪️Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
▪️ Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.
▪️С целью недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.
▪️На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.
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