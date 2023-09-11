Операция ГУР: Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море

12:44 11 сентября Киев, Украина





Об этом сообщило Главное управление разведки Украинские военные успешно вернули под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные у берегов Крыма в Черном море. Эти платформы, известные как "вышки Бойко".Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в понедельник, 11 сентября.

"Силы ГУР МО Украины успешно провели операцию по восстановлению контроля над буровыми платформами Петр Годованец, Украина, СПБУ Таврида и СПБУ Сиваш, которые важны для добычи газа и нефти", - гласит официальное сообщение.



В ходе операции спецназовцы изъяли ценные трофеи, включая запасы неуправляемых авиационных ракет типа НАР и радар Нева, который используется для отслеживания движения судов в Черном море.



Напомним, что во время выполнения операции произошел бой между украинскими спецназовцами, находившимися на катерах, и российским истребителем Су-30. В результате этого столкновения российский истребитель был поврежден и вынужден был отступить.



Следует отметить, что россия захватила эти украинские платформы в 2015 году и использовала их в военных целях, включая размещение вертолетных площадок и средств РЛС.